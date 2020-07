Il Premier Britannico Boris Johnson (Foto dal web)

Il Regno Unito vieterà le terapie di conversione. Il Primo Ministro britannico Boris Johnson si è scagliato pubblicamente contro le terapie di conversione affermando che ‹‹ Non c’è posto per loro in questo Paese››.

L’annuncio durante una conferenza stampa dove ha definito la pratica della conversione delle persone LGBT+ come ‘odiosa’ e ‘disgustosa’.

Leggi anche >>> Il Ranch di terapie riparative chiuderà definitivamente

‹‹ Quello che stiamo per fare è uno studio su dove siano attualmente praticate, quanto siano presenti, e poi presenteremo un piano su come vietarle››.

Questa la promessa fatta dal Premier Johnson. Inoltre potrebbe essere riformata il Gender Recognition ACT che consente dal 2014 alle persone con disforia di genere di cambiare il proprio genere legale.

A questo punto però in molti si domandano se le dichiarazioni fatte dal Premier britannico Boris Johnson siano la classica propaganda politica fine a se stessa oppure si tratti di progetti concreti di cambiamento.

Leggi anche >>> Polemica sulle congratulazioni di Johnson al rieletto Presidente omofobo polacco Duda

Vedremo più avanti. Nell’attesa il Premier ha fatto ammenda per i ritardi nella lotta al Covid19 che nel Regno Unito ha causato molte vittime e un’alta percentuale di contagiati.

Suggerisci una correzione

RISCATTI by A.J.Reed

Trama: Amore e Odio. Vita e Morte. Omosessualità e Omofobia. Queste le parole chiavi del romanzo di “RISCATTI”. Stati Uniti d’America. Il fanatismo razziale di un’associazione statunitense sconvolgerà le vite di un gruppo di amici portandoli a confrontarsi con il loro lato oscuro. Un fanatismo che condurrà un padre a desiderare la morte del suo stesso figlio, ritenuto “contro natura”. L’amore di due giovani ragazzi, spezzato dall’omofobia, riuscirà nella sua tragedia a riscattare uno dei loro aguzzini.