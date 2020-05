Joseph Ratzinger: “Nozze gay e aborto come l’Anticristo”. Di sicuro la sua biografia scritta a quattro mani con il giornalista Peter Seewald, intitolata ‘Ein Leben’ (In uscita in autunno in Italia) scatenerà diverse polemiche dentro e fuori le mura vaticane.

Il quotidiano La Repubblica ha dato qualche anteprima.

“Cento anni fa tutti avrebbero considerato assurdo parlare di un matrimonio omosessuale” affermando poi che oggi chi non si allinea a questa visione è scomunicato dalla stessa società. E questo pensiero vale anche per chi si oppone all’aborto e alla fecondazione assistita. Piaghe dell’Anticristo!

Un duro attacco (L’ennesimo) alla comunità LGBT+, alla Laicità dello Stato, alle donne, alla scienza e alla società moderna quello lanciato da Joseph Ratzinger (93 anni) nella sua biografia.

Sempre nell’estratto possiamo Ratzinger parla della battaglia contro l’Anticristo da combattere con le preghiere e di una dittatura mondiale o nuovo ordine mondiale anticristiano.

“La vera minaccia per la Chiesa e quindi per il ministero petrino risiede nella dittatura mondiale di ideologie apparentemente umanistiche, contraddicendo le quali si resta esclusi dal consenso sociale di fondo”. Joseph Ratzinger

Niente di nuovo sul Ratzinger pensiero.

