La Tunisia riconosce le prime nozze gay. Ottime notizie dalla Tunisia. Attraverso la propria pagina Facebook, l’Associazione LGBT+ “Shams-per la depenalizzazione dell’omosessualità in Tunisia” ha annunciato –come scrive l’ANSA– che il Governo di Tunisi ha riconosciuto un matrimonio tra persone dello stesso sesso.

E si tratterebbe del primo riconoscimento ufficiale di queste unioni.

“Si tratta di una prima assoluta in Tunisia e nel mondo arabo” e continuando l’Associazione ha specificato che “il contratto di matrimonio tra un cittadino francese (31 anni) e un tunisino (26 anni), sottoscritto in Francia, è stato riconosciuto in Tunisia ed annotato nell’atto di nascita dell’anagrafe tunisina”.

Il neo sposo tunisino ha anche ottenuto il visto per il ricongiungimento famigliare.

Un passo in avanti per il riconoscimento dei diritti civili LGBT+ in Tunisia e nel mondo araba, da sempre molto chiuso e ostile alla comunità LGBT+.

