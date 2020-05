Le Terrificanti Avventure di Sabrina a tinte Rainbow. Serie televisiva statunitense dalle tinte dark e oscure del paranormale che sono illuminate dai colori dell’arcobaleno LGBT+.

Le terrificanti Avventure di Sabrina è una serie televisiva in onda dal 2018 basata sulle storie di fumetti omonimi della Archie Comics che racconta le vicende di Sabrina Spellman che al compimento del sedicesimo compleanno si ritroverà a decidere quale strada intraprendere. La strada dell’Oscurità (Strega) o quella della Luce (Umana).

Una serie che oltre alle sue atmosfere ‘oscure’ ha il pregio di trattare argomenti LGBT+ grazie a due personaggi principali della serie.

Theo Putnam (Lachalan Watson)

Theo Putnam. Nelle prime stagioni è conosciuta come Susy ed è amica di Sabrina. E dopo il suo coming out capirà di essere Theo, iniziando così il suo personale percorso di transizione da ragazza a ragazzo. Inoltre troverà l’amore. Personaggio interpretato dalla giovane promessa Lachalan Watson (17 anni). Primo attore a non riconoscersi in un’identità di genere definita.

Ambrose Spellman (Chance Perdomo)

Ambrose Spellman. Stregone e cugino di Sabina, condannato dal Concilio delle Streghe agli arresti domiciliari per aver complottato contro il Vaticano in combutta con l’esoterista Aleister Crowley. Arresti domiciliari da scontare presso l’abitazione delle zie Hilda e Zelda e con la cugina. Durante le prime puntate lo vedremo intrecciare una relazione con Nike Chalfant, uno stregone dell’Accademia delle Arti Occulte. Il personaggio è interpretato dall’attore britannico Chance Perdomo (24 anni). Nel 2016 Perdomo fece un provino per la serie Riverdale ma non fu scelto per la parte di Jughead Jones ma fu notato da Roberto Aguirre-Sacasa produttore e creatore delle serie Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina che ideò il personaggio di Ambrose Spellman su di lui.

