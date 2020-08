Legge contro l’omotransfobia in Campania: 34 Sì – 1 No (Foto dal web)

Legge contro l’omotransfobia approvata in Campania. Adesso sono 6 le regioni con una loro Legge, in attesa che il Parlamento approvi il DDL Zan per una Legge Nazionale contro l’omotransfobia.

Il Consiglio Regionale Campania ha festeggiato questa storica vittoria con 34 voti a favore e un solo voto contrario.

Vittoria di democrazia, non solo per le associazioni LGBT+ e dei 2400 cittadini che hanno appoggiato l’iniziativa, ma è anche una vittoria di tutti i cittadini della Campania.

Sicilia (aprile 2015);

Piemonte (marzo 2016);

Toscana (maggio 2016);

Umbria (aprile 2017);

Emilia Romagna (luglio 2019) e adesso la Campania (agosto 2020).

