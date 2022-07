L’Iraq pronto a ripristinare il reato di omosessualità

A rischio la comunità LGBTQ+ irachena dopo l’annuncio di una possibile Legge per rendere illegale l’omosessualità

L’Iraq si appresta a rendere (nuovamente) l’omosessualità, un crimine punibile dalla Legge. E pensare che nel 1969 il reato di omosessualità fu cancellato.

L’8 luglio scorso la Commissione Giudiziaria Parlamentare Irachena ha deciso la pianificazione di una nuova criminalizzazione dell’omosessualità su tutto il territorio iracheno.

La conferma è arrivata da Aref al-Hamami – parlamentare della coalizione ‘State of Law’ -.

“È stato deciso all’interno del Parlamento di raccogliere delle firme per legiferare su una Legge che vieti l’omosessualità in Iraq. Tale Legge sarà rafforzata da disposizioni legali che preverranno l’omosessualità e le perversioni a essa associate”.

Una decisione che ha messo in allarme il movimento LGBTQ+ iracheno, infatti, Amir Ashour – capo del gruppo LGBTQ+ Iraqueer – ha lanciato un grido di aiuto comunità internazionale.

“Il Governo iracheno sta usando il suo odio per le persone LGBTQ+ per distrarre i cittadini dalla loro incapacità di formare un Governo e fornire servizi. La comunità internazionale deve esercitare immediatamente pressioni sull’Iraq. Sono in gioco le vite delle persone LGBTQ+ e il futuro del movimento Queer”.

Una situazione quella irachena che potrebbe trasformare l’Iraq in un’altra Nazione in cui vige l’omofobia di Stato. Ed è per questa ragione che la comunità internazionale non si deve voltare dall’altra parte.

