L’Ucraina potrebbe prendere in considerazione il matrimonio gay

La raccolta di firme per la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso ha superato ogni attesa

Oltre 28mila firme a sostegno del matrimonio tra persone dello stesso sesso che dovrebbero aiutare alla causa LGBTQ+ ucraina. La soglia era di 25mila firma, quindi possiamo parlare di un grosso successo, vista anche la guerra in corso.

Adesso il presidente in carica ucraino, Volodymyr Zelensky avrà 10 giorni di tempo per rispondere ai suoi cittadini ma non è detto che ci sarà una modifica dell’attuale Legge e neppure da che parte decida di schierarsi.

Anche se in Ucraina l’omosessualità non è illegale, esiste solo – dal 2015 – una Legge contro la discriminazione. Niente matrimonio gay, adozioni e neppure le unioni civili. Quindi la comproprietà – ad esempio – tra coppie gay non è ammessa come riportato da Gay Times.

Nonostante tutto però la maggioranza della comunità LGBTQ+ ucraina denuncia un clima ostile nei loro confronti. Ricordiamo anche che oramai in Ucraina – a causa della guerra contro la Russia – tutta l’opposizione è stata dichiarata fuorilegge come ad esempio il Partito Comunista ucraino e che molti giornalisti, militanti dei partiti di opposizione e semplici cittadini critici del Governo di Zelensky sono stati arrestati e condannati come traditori. E tra questi anche molti membri della comunità LGBTQ+.

Rappresentativo il caso delle persone transgender, uomini e donne che dopo un mese dall’invasione dell’esercito russo cercarono di fuggire dall’Ucraina venendo però bloccati e respinti al confine perché i loro passaporti riportavano ancora i vecchi dati.

Quindi la strada ucraina per il riconoscimento dei diritti civili LGBTQ+ è ancora molto lunga.

