Peppa Pig e la prima famiglia Arcobaleno

Novità con polemiche per la famosa serie animata per bambini britannica Peppa Pig

La prima famiglia arcobaleno ha fatto il suo ingresso nel mondo di Peppa Pig. Scatenando come sempre polemiche inutili. La serie animata per bambini in età prescolare è stata creata nel 2004 dagli animatori britannici Mark Baker e Neville Astley, diventando negli anni una serie animata molto apprezzata e seguita dai bambini di tutto il mondo.

Adesso –come riportato dalla BBC- l’apparizione della prima famiglia arcobaleno nell’ultimo episodio trasmesso ieri.

Penny Polar Bear è un nuovo amico di Peppa Pig, oltre a essere un nuovo personaggio della serie animata che parlando della sua famiglia ha detto: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mamma. Una mamma fa il dottore, l’altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti”.

La svolta Rainbow di Peppa Pig ha scatenato numerose proteste da parte di molti telespettatori e genitori, contrari alla sola idea che i loro bambini possano vedere una famiglia composta da persone dello stesso sesso.

Su Twitter si sono fatti sentire quelli contro come questo utente che ha scritto: “Lesbiche in Peppa Pig… i programmi per bambini non possono essere solo per i bambini”.

E quelli a favore come questo telespettatore che si è schierato invece a favore della svolta LGBTQ+ di Peppa Pig: “I miei figli hanno visto la prima coppia omosessuale su Peppa Pig e il mondo non è finito”.

Quando i diritti civili LGBTQ+ entrano a fare parte del mondo dei bambini –attraverso serie animate o televisive- si scatena sempre una guerra tra favorevoli e contrari come accaduto per la serie animata della Disney ‘DuckTales’.

Anche in quell’occasione a scatenare le due fazioni, l’introduzione nella serie animata di una famiglia Arcobaleno ma in quel caso era composta da due uomini, però per la Disney non si trattava del primo caso gay-friendly, infatti, negli ambienti dell’estrema destra e nei circoli estremisti cristiani, la Disney è vista come il male assoluto. Una società che lavora per conto di Satana per deviare le giovani menti con la teoria del gender.

Discorso differente per Peppa Pig. Due anni fa ci fu una raccolta firme per chiedere agli autori di Peppa Pig, di introdurre “una famiglia di genitori dello stesso sesso”. Petizione che raccolse circa 24mila adesioni a sostegno della svolta Rainbow, avvenuta proprio ieri.

E infatti la via giusta per sensibilizzare le nuove generazioni contro l’omotransfobia e il razzismo è proprio quella di far conoscere la normalità del mondo LGBTQ+ attraverso la cultura e l’istruzione, ma anche con i cartoni animati.

Foto di copertina: Diego Alvarado da Pixabay

Suggerisci una correzione