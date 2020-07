Reverendo William Weaver

Reverendo esorcizza grazie al rapporto orale. Questa particolare pratica di esorcismo è costata al reverendo William Weaver 69enne (Adesso ex Ministro della Chiesa Presbiteriana di Linden) diverse accuse: Aggressione sessuale, aggressione aggravata, prigionia, inflizione intenzionale di sofferenza emotiva, falsa rappresentazione e grave negligenza.

Il rituale per altro preso in prestito dalla cultura dei nativi americani consisteva (Come raccontato dalle vittime) nel posizionare delle ‘pietre sacre’ sulle mani e sui piedi delle vittime per poi rifilarli la storiella del demone risucchiato (stranamente) nel seme del malcapitato di turno.

Quindi come scacciarlo? Se pensate al classico esorcismo come nell’omonimo film, avete preso un vero abbaglio.

Semplicemente il reverendo William Weaver ‘scacciava’ il demone praticando un rapporto orale. In fin dei conti il demone era nascosto nel seme… quindi… tutto in regola.

Questa la pratica eseguita agli uomini ma per quanto riguardava le donne? Una semplice leccatina all’ombelico!

Crearsi un profilo su Grindr sembrava troppo da sfigati?

