Sarah McBride prima senatrice transgender degli Usa

Sarah McBride Senatrice statunitense (Dem)

Sarah McBride è la prima senatrice transgender eletta negli Stati Uniti d’America. Una notizia che fa ben sperare il mondo LGBT+ statunitense

In queste elezioni per la Casa Bianca sempre più incerte, abbiamo la certezza dell’elezione al Senato di Sarah McBride (30 anni) attivista per i Diritti LGBT+ e prima Senatrice transgender nella storia degli Stati Uniti d’America.

Eletta con oltre l’86% dei voti a distanza nello Stato del Delaware, siederà in Senato sotto la bandiera del Partito Democratico.

“Chiunque si preoccupi che la propria realtà e i propri sogni si escludano a vicenda, sappia che il cambiamento è possibile. Sappia che la sua voce è importante. Sappi che puoi farlo anche tu”. Sarah McBride Senatrice statunitense (Dem)

