Sbighi e la famiglia coccolosa. Si tratta di due favole scritte a quattro mani da Alessia Cuccurullo e Mariano Gianola per insegnare maggiore sensibilizzazione per una cultura che non considerare troppo rigidamente gli stereotipi di genere.

I racconti sono stati pubblicati dalla Fondazione Genere Identità Culturale con il patrocinio di Rete Lenford Avvocatura per i Diritti LGBTI e prodotte dal Centro SInAPS dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Sbighi l’orsetto di Alessia Cuccurullo: racconta la storia di Sbighi, un orsetto davvero speciale per la sua gioia e della sua famiglia composta dalla mamma dormigliona (Vigilante notturna), dal papà golosone (Casalingo) e dallo zio coccoloso.

Quale giocattolo per l’orso Sbighi? Di Mariano Gianola: La seconda parte racconta dei preparativi del compleanno del piccolo Sbighi e della ricerca del regalo perfetto da parte di mamma, papà e zio. Alla fine sarà il festeggiato a scegliere il regalo… diciamo non proprio canonico.

Alessia Cuccurullo è psicologa clinica e psicoterapeuta sistemico relazionale. Ha conseguito la Laurea in Psicologia Clinica di Comunità e il Master Universitario di II Livello “Assessment giovani e adolescenti” presso l’Università di Napoli Federico II. Lavora presso la Sezione Antidiscriminazione e Cultura delle Differenze del Centro di Ateneo SInAPSi – Servizi per l’Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti dell’Università di Napoli Federico II realizzando attività e progetti volti a promuovere un clima accogliente e a diffondere una cultura delle differenze.

Mariano Gianola ha conseguito la Laurea Specialistica in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica presso la Facoltà di Sociologia (ora, Dipartimento di Scienze Sociali) dell’Università di Napoli Federico II. Lavora per il Centro di Ateneo SInAPSi – Servizi per l’Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti dell’Università di Napoli Federico II, collaborando con la Sezione Antidiscriminazione e Cultura delle Differenze. All’interno di tale Sezione si è dedicato, come autore e illustratore, ad altre favole, pubblicate dalla Fondazione Genere Identità Cullura.

