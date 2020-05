Svizzera coming out del pallavolista Dennis Del Valle. La pallavolo internazionale si colora di ‘Rainbow’ dopo il coming out del giocatore portoricano Dennis Del valle (Classe 1989) in forze nel Losanna UC.

Durante la sua intervista rilasciata al sito 24 Hours Dennis Del Valle ha parlato delle sue paura nel dichiararsi.

“Avevo paura che non avrei mai trovato un altro club se avessi parlato. Ma ora è il momento di parlare”. Dennis Del Valle

E anche della speranza che il suo dichiararsi possa essere di aiuto ad altri giovani ragazzi bloccati ‘dentro l’armadio’ per paura di dichiararsi.

“Ci sono molti giovani atleti che vivono in segreto, in Svizzera e altrove. … Spero che si domandino: ‘Perché non io?’. Forse potrei cambiare la vita di qualcuno. Il mio discorso potrebbe consentire ad alcuni di acquisire sicurezza, di sentirsi più sicuri, di non smettere di praticare uno sport per la paura del rifiuto”. Dennis Del Valle

A poi terminato l’intervista affermando che: “Mentre pensavo di fare qualcosa di bello e speciale per me stesso, non mi rendevo conto di quanto stessi facendo di più per altri come me. Volevo usare questa piattaforma per non raccontare al mondo la mia storia, chi sono. Ma per cercare di ispirare altre persone, i più piccoli e in particolare gli atleti che non hanno nessuno a cui guardare”.

Nella sua carriera ha vinto 2 Campionati a Porto Rico, in Svizzera invece ha collezionato 3 vittorie al Campionato Svizzero e 2 Super coppa Svizzera. L’ultima conquista nel 2019.

