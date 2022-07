Volley Italia, il simbolo LGBTQ+ per la prima volta in Nazionale

In vendita su AMAZON

Zack e Kyle hanno appena finito l’ultimo anno delle superiori e, prima di trasferirsi a Londra per iniziare il college, decidono di passare l’estate in un piccolo paesino della Scozia, dove lavoreranno nel BB dei nonni di Kyle. Sembra che tutto scorra nel migliore dei modi tra colazioni da servire, uscite in dolce compagnia, cene da organizzare, letti da rifare e pinte di birra, ma un’antica leggenda sta per farsi reale, coinvolgendoli entrambi. Anche quando tutto sembra volgere per il meglio, i due amici si rendono conto che gli eventi trascorsi non hanno smesso di influenzare le loro vite, anzi, quello che sta per succedere sconvolgerà il mondo intero. Sogni ricorrenti, strane coincidenze, messaggi lasciati nel cuore della notte non lasciano scampo a interpretazioni: l’Apocalisse è vicina. Ancora una volta Zack e Kyle, avranno un ruolo fondamentale per le sorti dell’ignaro genere umano.