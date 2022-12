Usa, l’Indiana e la ‘Dont’t Say Gay, Dont’s Say Trans’ della Florida

Lo Stato dell’indiana a guida repubblicana è in procinto di approvare la sua Legge omotransfobica simile a quella della Florida

Il 2023 nello Stato dell’Indiana potrebbe aprirsi con l’approvazione di una Legge omotransfobica molto simile a quella in vigore in Florida: “Don’t Say Gay, Don’t Say Trans”.

Una Legge che limita e vieta qualsiasi discussione in merito all’orientamento sessuale e all’identità di genere all’interno delle scuole pubbliche dell’Indiana. In perfetta linea con quella approvata dalla Florida.

La ‘Don’t Say Gay, Don’t Say Trans’ della Florida (1° Luglio 2022) vieta qualsiasi discussione scolastica su argomenti LGBQT+. Non solo, infatti, se qualche genitore dovesse accorgersi che durante le lezioni i propri figli hanno ricevuto insegnamenti vietati dalla ‘Don’t Say Gay, Don’t Say Trans’, potranno citare in giudizio i distretti scolastici.

A ottobre, il Partito Repubblicano aveva ipotizzato l’estensione della Legge ‘Don’t Say Gay, Don’t Say Trans’ in tutti gli Stati Uniti d’America. Fortunatamente quell’idea non si è realizzata, almeno per il momento.

